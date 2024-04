Gata cu bonificatia, gata cu cozile la Directia Fiscala

Incasari de peste 200 de milioane de lei a inregistrat Directia Fiscala Brasov in primele trei luni ale anului. Suma reprezinta aproape doua treimi din totalul estimat pentru acest an, potrivit directorului institutiei, Marian Voinescu."La sfarsitul lunii martie am facut o executie bugetara si am cosntatat ca am incasat pana in acest moment 200 de milioane de lei din bugetul prognozat de 313 milioane de lei, adica undeva la 64% din buget este deja incasat. Fata de anul trecut, tot in primele ... citește toată știrea