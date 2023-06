Actionarii companiei IAR Brasov se vor intalni la finele lunii viitoare pentru a discuta posibilitatea acordarii unei noi suprafete de teren, de zece hectare, companiei germane Premium Aerotec, aceasta urmand sa isi dezvolte capacitatea de productie de la Ghimbav."Compania Premium Aerotec a fost pusa in functiune etapizat, incepand diun 2010, astfel incat in 2021 numarul de angajati a ajuns la 600, iar cifra de afaceri a ajuns la 60 de milioane de euro. In prezent, compania Premium Aerotec ... citeste toata stirea