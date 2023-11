Actionarii companiei IAR Brasov au probat saptamana trecuta acordarea unei noi suprafete de teren, de 10 hectare, companiei germane Premium Aerotec, aceasta urmand sa isi dezvolte capacitatea de productie de la Ghimbav. Suprafata de teren a fost acordata in superficie companiei germane."Compania Premium Aerotec a fost pusa in functiune etapizat, incepand diun 2010, astfel incat in 2021 numarul de angajati a ajuns la 600, iar cifra de afaceri a ajuns la 60 de milioane de euro. In prezent, ... citeste toata stirea