Ghimbavul isi deschide bazin semiolimpic de inot. Deja s-a facut proba de 72 de ore, nu s-a pierdut nicio picatura

Incepute in anul 2022, lucrarile de extindere si modernizare a salii de sport de la Ghimbav sunt aproape de finalizare. In aceasta perioada, se lucreaza la finisajele din spatiile interioare, iar in scurt timp vor fi instalate si aparatele si echipamentele, iar primarul orasului, Ionel Fliundra, a anuntat ca in prima jumatate a acestui, sala ar putea fi inaugurata.Proiectul, finantat integral de la bugetul local, este unul amplu. Astfel, sala de sport a fost extinsa, fiind adaugate inca 250 ... citește toată știrea