Gradina Zoologica din Brasov isi va realiza propriul sistem de alimentare cu apa, din surse de suprafata disponibile in imediata vecinatate a amplasamentului, ceea ce va permite o reducere semnificativa a costurilor de functionare. Investitia este in etapa licitatiei pentru proiectarea si executia lucrarilor, procedura fiind lansata de Gradina Zoologica in 14 august.Conform datelor disponibile pe platforma electronica de achizitii publice, valoarea contractului este estimata la 4.852.760 lei, ... citeste toata stirea