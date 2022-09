Gratis pe autobuzele RATBV, pana duminica

De azi pana duminica, in Brasov, calatoria cu mijloacele de transport RATBV (cursele din interiorul municipiului, cursa de Poiana Brasov - Linia 20 si autobuzul supraetajat - Linia 20B) este gratuita.Facilitatea este acordata cu prilejul Forumului Oraselor Verzi, eveniment inca in derulare in municipiul Brasov. Pentru contorizarea numarului de calatorii efectuate in cele trei zile, operatorul de transport RATBV ii roaga pe calatori sa scaneze codurile QR afisate in interiorul mijloacelor de ... citeste toata stirea