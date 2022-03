Grecii de la Olympus investesc inca 40 de milioane de euro la Halchiu

Grecii de la Olympus Diary, care detin cea mai moderna fabrica de lapte din Romania, la Halchiu, judetul Brasov, au demarat o investitie de 40 de milioane de euro in constructia unui depozit complet automatizat de produse finite cu o capacitate de 30.000 de clienti, analizand, in acelasi timp, si posibilitatea crearii unei noi linii de imbuteliere a laptelui, anunta presa din Grecia.Fabrica de Lapte din Halchiu a fost infiintata in 2011, compania greceasca investind de atunci peste 150 de ... citeste toata stirea