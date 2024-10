Greseala statului, s-o plateasca statul: Un proiect de lege care a trecut de Senat prevede ca pensionarii care au primit necuvenit mai multi bani la recalcularea pensiei sa pastreze sumele incasate

Daca, din cauza unor erori de calcul sau de plata a pensiilor, pensionarii au primit, in urma recalcularii de anul acesta, sume in plus, ei nu vor fi nevoiti sa le returneze, dupa cum apare intr-o propunere legislativa ce a primit miercuri, 16 octombrie, votul favorabil al Senatului, camera care a dat primul vot din Parlament.Legea 125/2014 privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii va fi completata, asa cum stabileste proiectul de lege ce merge acum, pentru dezbatere si ... citește toată știrea