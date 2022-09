Grupul german Diehl vrea sa deschida o fabrica la Brasov

Grupul german Diehl, activ inclusiv in domeniul productiei de armament, este interesat sa dezvolte o fabrica de sisteme si componente electronice in Brasov. Fabrica ar urma sa aiba peste 300 de angajati, iar investitia in dezvoltarea acesteia ar fi de "cateva zeci de milioane de de euro", releva surse din piata.Grupul german Diehl a fost infiintat in 1902, langa Nurnberg, cu o turnatorie. In anii primului razboi mondial, a produs obuze pentru artilerie si alte munitii. Pana in 1917, compania ... citeste toata stirea