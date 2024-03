Grupul Sergiana isi instaleaza panouri fotovoltaice la ferma de crestere a porcilor din Sercaia

Grupul Sergiana, cu afaceri in productia de cereale, nutreturi combinate, cresterea animalelor, procesare carne si restaurante, va monta panouri fotovoltaice cu o putere instalata totala de 3,4 MW. Din costul total al proiectului in valoare de 1,7 milioane de euro, 1,4 milioane de euro sunt din fonduri nerambursabile.Europig SA, companie a grupului Sergiana care are in proprietate o ferma de crestere a porcilor in localitatea Sercaia, judetul Brasov, va investi 1,7 milioane de euro pentru ... citește toată știrea