Guvern: Noaptea nu se mai transporta lemn

Guvernul a decis interzicerea emiterii avizelor de insotire, in sistemul informatic integrat de monitorizare a trasabilitatii materialelor lemnoase (SUMAL), de la locul recoltarii, respectiv din padure, pentru intervalul orar 20:00-07:00 in perioada octombrie-martie si pentru intervalul orar 22:00-06:00 in perioada aprilie-septembrie. Prin interzicerea pe timp de noapte a emiterii avizelor de insotire in SUMAL 2.0, de la locul recoltarii, este redus astfel riscul de a avea exploatari ilegale ... citeste toata stirea