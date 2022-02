Guvernul a anuntat noile masuri in energie: "Vor fi aplicate timp de un an de zile"

Premierul Nicolae Ciuca a prezentat, joi, noul pachet de masuri menite sa protejeze populatia si mediul de afaceri de efectele cresterii preturilor la energie electrica si gaze naturale. "Nu cu mult timp in urma am incheiat reuniunea Comitetului interministerial pentru energie. Am decis noile masuri de protejare a populatiei si economiei de efectele cresterii preturilor la energie si gaze naturale. Aceste masuri vor fi aplicate timp de un an de zile, vor garanta predictibilitatea si ... citeste toata stirea