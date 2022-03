Guvernul a aprobat plafonarea preturilor la energie electrica si gaze timp de un an

Guvernul a aprobat Ordonanta de Urgenta privind plafonarea preturilor la energie electrica si gaze timp de un an, 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, atat pentru consumatorii casnici, cat si pentru cei industriali, a scris, pe Facebook, ministrul de resort, Virgil Popescu.La energie electrica, pretul va fi de maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, in cazul clientilor casnici al caror consum mediu lunar realizat la locul de consum in anul 2021 este mai mic sau egal cu 100 KWh; maximum 0,8 lei/kWh, ... citeste toata stirea