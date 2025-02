Guvernul a cedat si in fata grevelor din energie

Guvernul a aprobat o serie de derogari de la ordonanta-trenulet, printre care si unele care vizeaza companiile listate la bursa, precum si filialele acestora, au declarat surse din sectorul energetic. Aceste companii pot acorda majorari salariale angajatilor in acest an. "Operatorii economici (...) ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata si filialele acestora, care in anul 2024 au realizat profit si nu inregistreaza plati restante la data de 31 decembrie 2024, ... citește toată știrea