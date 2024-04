Guvernul ar pregati vanzarea fabricilor de armament

Datoriile companiilor din aparare vor fi transferate de la Fisc la AAAS (Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, parte din Ministerul Economiei) ca sa poata fi incasate mai repede, iar respectivele societati producatoare de armament sa poata intra in parteneriate cu mari producatori mondiali sau chiar sa fie vandute cu totul/ inchise daca nu reusesc, potrivit unei OUG lansate in dezbatere publica, citate de Economedia.Aceste companii sunt controlate in totalitate sau in parte de ... citește toată știrea