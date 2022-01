Guvernul pare ca a renuntat la vaccinarea obligatorie pentru locul de munca

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, sustine ca in acest moment nu mai vede "urgenta" proiectului privind certificatul verde si ca, chiar daca ar fi adoptat acum, tot ar mai dura cateva saptamani pana la implementarea sa efectiva, iar el spera ca in acest interval valul 5 al pandemiei se va incheia in Romania, transmite Agerpres."In acest moment nu mai vad urgenta certificatului verde, pentru ca orice procedura legislativa (...) oricum presupune un timp de la momentul adoptarii pana la ... citeste toata stirea