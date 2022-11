Guvernul va adopta azi ordonanta cu noile preturi la energia electrica: maxim 1,3 lei/kw

Executivul se reuneste azi, 11 noiembrie, pentru a aproba ordonanta de urgenta care prevede reglementarea preturilor la energia electrica, incepand cu 1 ianuarie 2023. "Am convenit ca vom continua sa asiguram preturile de 0,68 de bani pentru cetatenii care consuma pana in 100 de kw, 0,80 lei pentru cei care consuma pana in 255 de kw, acelasi pret va fi si pentru cei care consuma peste 255 de kw, pana la acest plafon, dar ceea ce depaseste va avea un alt nivel de plata si este luata in calcul ... citeste toata stirea