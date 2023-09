Guvernul planifica, prin ordonanta cu masurile fiscale menita sa reduca deficitul bugetar, sa impoziteze dobanzile incasate de populatia care investeste in titlurile de stat Tezaur si Fidelis."Veniturile sub forma de dobanzi realizate dindetinerea instrumentelor financiare care atesta datoria publica a statului, precum si a unitatilor administrativteritoriale, se impun cu o cota de 10% din suma acestora, impozitul fiind final. Pentru veniturile sub forma de dobanzi, impozitul se calculeaza si ... citeste toata stirea