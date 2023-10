Mai multi consilieri locali brasoveni - Alexandra Crivineanu (PSD), Raluca Stancu (PSD), Sebastian Badulescu (PNL), Sebastian Rusu (PNL), Pamela Diaconu (PNL) - sunt reclamati de viceprimarul Brasovului Flavia Boghiu ca ocupa abuziv spatii aflate in administrarea RIAL SRL (firma aflata in subordinea Primariei Brasov, care administreaza spatiile locative si comerciale ale municipiului). Acuzele au fost lansate in timpul sedintei de plen a Consiliului Local Brasov din 28 septembrie (cand a fost ... citeste toata stirea