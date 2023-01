Hidroelectrica vrea centrala de hidrogen verde in Brasov

Hidroelectrica, cel mai mare producaror de energie electrica din Romania, a lansat in sistemul electronic de achizitii publice un anunt de participare pentru "Studiu de fezabilitate si caiete de sarcini pentru proiectare si executie la cheie pentru Amenajarea Energetica Mandra - parc fotovoltaic si centrala de producere a hidrogenului verde".Valoarea estimata a contractului pus in sistemul electronic in ultima zi a anului trecut se ridica la 12,3 milioane de lei, iar ofertele firmelor ... citeste toata stirea