Hidroelectrica vrea sa puna in functiune o microhidrocentrala in satul Ucea de Jos

Hidroelectrica vrea sa operationalizeze mai multe microhidrocentrale din tara, care de mai multi ani au ramas la faza de proiect, in contextul actualelor provocari de pe piata energiei. Una dintre acestea se afla in apropiere de orasul Victoria, respectiv in satul Ucea de Jos.In vederea finalizarii proiectului este in curs de obtinere avizul de mediu, documentatia tehnica fiind depusa la Agentia pentru Protectia Mediului Brasov, unde se pot depune eventualele observatii si propuneri cu