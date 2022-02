Hoghiz: In toate satele comunei vor incepe lucrarile la apa si canalizare

Compania Apa Brasov a anuntat joi, 10 februarie, un noi proiect cu finantare europeana in extinderea si dezvoltarea infrastructurii de apa si canalizare. Lucrarile, cu o valoare estimata de 7,1 milioane de euro vor fi realizate in comuna Hoghiz, in localitatile Hoghiz, Bogata, Dopca, Fantana si Cuciulata, iar proiectul este finantat prin Programul Operational de Infrastructura Mare si Programul Operational de Dezvoltare Durabila.Astfel, in localitatea Hoghiz, infrastructura de apa va fi ... citeste toata stirea