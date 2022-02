HoReCa 2, dupa 1 iulie

Guvernul a creat cadrul legal pentru a se putea demara o a doua editie a Schemei HoReCa, dar pentru aceasta este nevoie de rectificare bugetara, ce va putea fi decisa doar dupa data de 1 iulie 2022, a declarat, miercuri, ministrul Antreprenorialului si Turismului, Daniel Cadariu (foto)."La acea ordonanta de urgenta prin care am facut modificari la Legea 346, am creat deja cadrul legal pentru a infiinta programul HoreCa 2. Am convenit urmatorul lucru: tinta pentru acel program este momentul de ... citeste toata stirea