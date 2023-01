Hotel Hilton, pe Calea Fagarasului din Brasov

Brasovul va avea un hotel Hilton, unitatea de cazare urmand a fi construita in zona Bartolomeu. Proiectul este dezvoltat de o firma din Rasnov, CS Best Hospitality SRL si este, acum, in etapa obtinerii acordului de mediu.Conform draftului deciziei de incadrare publicat de Agentia pentru Protectia Mediului Brasov, hotelul se va construi pe Calea Fagarasului si va functiona intr-o cladire cu subsol, parter si sase etaje.Valoarea investitiei este ... citeste toata stirea