SC Aro Palace SA si Accor, lider la nivel global in domeniul ospitalitatii, au semnat un acord pentru deschiderea unui nou hotel Mercure in municipiul Brasov Contractul vizeaza consolidarea si transformarea completa a fostului Hotel Capitol Brasov, care va fi redeschis la sfarsitul anului 2025 sub numele de "Mercure Brasov Center". Hotelul isi va primi oaspetii in 181 de camere spatioase, inclusiv 28 de suite. De asemenea, va avea un restaurant cu servire "a la carte" si un lobby bar, dar si ... citeste toata stirea