Hotelul Orizont din Predeal va intra sub administrarea The Makers

Hotelul Orizont din Predeal, clasificat la 4 stele, punct de referinta al statiunii montane, va intra sub operarea firmei de consultanta in management hotelier The Makers, detinuta de patru actionari, printre care Dragos Petrescu, fondatorul City Grill, si Dragos Anastasiu, presedintele Eurolines Group, au declarat surse din piata pentru Profit.ro. Acesta va fi cel de-al treilea hotel operat de The Makers. Potrivit acelorasi surse, The Makers intentioneaza sa redeschida si restaurantul Miorita,