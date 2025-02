Hotelul Teleferic din Poiana Brasov intra in extindere

Construit dupa anul 1970, hotelul Teleferic din Poiana Brasov va intra in extindere. Deocamdata, demersurile sunt in etapa documentatiilor urbanistice, urmand ca in sedinta de plen a Consiliului Local de miercuri, 19 februarie, sa fie aprobat Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) aferent investitiei.Conform proiectului hotararii de Consiliu Local. Hotelul se va extinde inspre latura vestica cu 21 m in continuarea corpului existent si cu 47 mp pe latura estica.Hotelul Teleferic a fost, in ... citește toată știrea