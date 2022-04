Husqvarna anunta magazine tip concept store in Cluj, Brasov si Constanta

Subsidiara locala a producatorului suedez de utilaje destinate intretinerii spatiilor verzi - Husqvarna - a raportat afaceri de 24 de milioane de euro in 2021, in crestere cu 13% fata de 2020. Pana la finele anului, compania estimeaza afaceri de 25,5 milioane de euro in Romania, iar printre planurile companiei din acest an se numara inaugurarea a trei noi magazine tip concept store in Cluj, Brasov si Constanta. Este vorba despre investitii care se ridica la circa 1,8 milioane euro, potrivit ... citeste toata stirea