Ianuarie a mai adus niste scumpiri: + 7,4

Inceputul de an ne-a adus preturi si mai mari. Preturile si-au continuat cresterea, iar rata anuala a inflatiei in luna ianuarie 2024 comparativ cu aceeasi luna 2023 a fost 7,4%, in crestere fata de luna anterioara cand a fost 6,6%, arata datele publicate miercuri, 14 februarie, de Institutul National de Statistica. Economistii pun fenomenul pe seama majorarii de taxe incepand cu 1 ianuarie.Cel mai mult s-au scumpit serviciile, in ianuarie, comparativ cu luna anterioara. Pe primul loc la ... citește toată știrea