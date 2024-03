Ianuarie, o luna cu scadere in turism

Fata de acum un an, in luna ianuarie 2024, sosirile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare (inclusiv apartamente si camere de inchiriat) au scazut cu 2,0%, iar innoptarile au scazut cu 3,2%, la nivel national, conform datelor prezentate de Institutul National de Statistica.Pe judete, in ianuarie 2024, numarul de sosiri ale turistilor a inregistrat valori mari in: Bucuresti (121,8 mii persoane), Brasov ... citește toată știrea