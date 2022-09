IAR Brasov: 17,25 milioane de lei profitul primelor 6 luni din 2022

IAR Brasov a realizat un profit net de 17,247 milioane de lei in primul semestru al acestui an, in scadere cu 5,6% fata de aceeasi perioada a anului trecut, conform unui raport transmis miercuri, 31 august, Bursei de Valori Bucuresti.Compania a realizat o cifra de afaceri neta de 199 milioane de lei, in primele 6 luni din acest an, mai mare cu 18,8% fata de cea realizata in primul semestru din 2021, scrie Agerpres.Cheltuielile de exploatare ale companiei au fost de 176,133 milioane de lei, ... citeste toata stirea