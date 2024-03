IAR Brasov: o marja de profit de 5,6%: 24 de milioane de lei castig, la afaceri de 427 milioane lei

IAR Brasov a realizat anul trecut o cifra de afaceri neta de 427,48 milioane lei, cu 35,53% mai mare decat cea de 315,42 milioane lei din 2022, scrie Profit.ro.IAR Brasov (IARV) a realizat in 2023 venituri totale din exploatare de 440,80 milioane lei, in crestere cu 29,15% fata de cele de 341,31 milioane lei din exercitiului financiar precedent. In acelasi interval de raportare, cheltuielile totale de exploatare au urcat cu 26,53%, la 411,30 milioane lei, de la 325,05 milioane lei. Astfel, ... citește toată știrea