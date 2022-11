IAR Ghimbav, declin de peste o treime a profitului net la 9 luni

IAR Ghimbav a realizat in primele 3 trimestre o cifra de afaceri neta de 226,91 milioane lei, cu 3,81% mai mica decat cea de 235,83 milioane lei din perioada similara a anului trecut. Rezultatul este negativ la T3.Producatorul de elicoptere IAR Ghimbav (IARV) a obtinut in primele 9 luni venituri totale din exploatare de 252,02 milioane lei, in scadere cu 1,36% fata de cele de 255,50 milioane lei din exercitiului financiar precedent. In acelasi interval de raportare, cheltuielile totale de ... citeste toata stirea