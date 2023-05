Autoritatile brasovene au asteptari de la transportul feroviar, pe care l-ar vrea mai ancorat in secolul 21. Operatorii de transport pe calea ferata si gestionarul infrastructurii ar trebui sa-si schimbe abordarea, in sensul introducerii de vagoane restaurant si al transformarii garilor in adevarate hub-uri de mobilitate. Aceste observatii au fost facute la Conferintele Club Feroviar 2023, eveniment de top care s-a incheiat marti, 9 mai, la Poiana Brasov.Marian Geman, directorul general al ... citeste toata stirea