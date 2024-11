Ignori "invitatia" de la ANAF, inchisoare 1 - 6 ani

Un proiect de ordin al Ministerului Finantelor pus in dezbatere publica arata ca Directia Antifrauda Fiscala, institutie subordonata ANAF, va trimite contribuabililor "invitatii" prin care li se va cere sa arate documentele necesare verificarilor. Neprezentarea se va considera infractiune si va fi pedepsita cu inchisoarea."Din practica controalelor a rezultat ca, in nenumarate situatii, contribuabilul nu da curs solicitarii inspectorilor antifrauda de a prezenta documente in vederea ... citește toată știrea