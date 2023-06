Datele centralizate de Imobiliare.ro in cel mai nou raport de piata, arata ca in acest moment cea mai activa piata, pe plan national, avand in vedere perioada medie de vanzare pentru un apartament este cea din Bucuresti. Capitala este urmata, din acest punct de vedere, de Timisoara, Constanta, Brasov, si, respectiv, Cluj Napoca. In Brasov un apartament este tranzactionat 61 de zile (fata de 49 zile in perioada similara din 2022).Potrivit Imobiliare.ro, in Bucuresti, timpul necesar pentru ... citeste toata stirea