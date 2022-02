In 12 ani, preturile locuintelor din Brasov au urcat cu 56%, 18% doar in 2021

Peste 5.000 de locuinte sunt in dezvoltare in Mamaia si Brasov, exclusiv destinate achizitionarii si inchirierii catre turisti, care cumuleaza investitii de peste 500 de milioane de euro. Mamaia insa depaseste cu mult Brasovul in ceea ce priveste numarul de unitati aflate in constructie."Contextul pandemic pe care l-am traversat in ultimii doi ani a creat oportunitatea atat a litoralului autohton, cat si a zonei montane de a se dezvolta, de a atrage mult mai multi turisti decat in trecut, ... citeste toata stirea