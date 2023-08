Din cauza schimbarilor climatice, in 20 de ani, sudul tarii se va transforma intr-o mica Sahara, iar clima din Romania va fi asemanatoare cu cea din Grecia.Ministrul Mediului, Mircea Fechet, sustine la Interviurile Digi24 ca in urmatorii 20 de ani clima din Romania va fi asemanatoare cu cea din Grecia si ca vom trece prin perioade lungi de canicula cu multe fenomene meteo extreme."Daca lucrurile or sa continue asa cum specialistii din ANM spun ca or sa continue, clima din Romania in ... citeste toata stirea