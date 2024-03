In 30 de zile va fi instituita restrictia de tonaj pe podul din Podu Oltului

Anuntata in prima parte a acestei luni, restrictionarea traficului greu pe podul de peste raul Olt din comuna Harman (satul Podu Oltului) va intra in vigoare cel mai tarziu in 13 aprilie. Pana atunci, firma contractata de Consiliul Judetean Brasov va trebui sa monteze 6 indicatoare rutiere atat la capetele podului cat si pe in alte zone (in satul Harman). Prin aceste semne de circulatie va fi interzis accesul vehiculelor cu masa totala la mare de 3,5 tone pe acest pasaj.Pentru montarea ... citește toată știrea