In cautare de arme, prin Brasov: 164 persoane verificate, 42 inregistrate ca detinatori de arme

Sambata, 5 martie, in intervalul orar 10.00 - 14.00, in Brasov a avut loc o actiune cu efective marite, vizati fiind detinatorii de arme.Politistii au legitimat 164 persoane, au verificat 42 detinatori de arme, 2 operatori economici si au oprit in trafic 92 de autovehicule.Ca urmare a acestor actiuni, au fost indisponibilizate 6 arme neletale, supuse autorizarii si 112 elemente de munitie, aferente armelor neletale, iar pentru abaterile constatate, au fost aplicate 50 sanctiuni ... citeste toata stirea