In Cosmos, SUA si Rusia nu sunt in razboi

O racheta SpaceX care transporta trei astronauti americani si un cosmonaut rus a fost lansata marti, 5 martie, din Florida, SUA, avand ca destinatie Statia Spatiala Internationala (ISS).Cei patru astronauti vor avea o misiune de sase luni, iar spatiul este unul dintre putinele domenii in care Statele Unite si Rusia continua sa coopereze strans, in ciuda razboiului din Ucraina, arata BBC.Cei trei barbati si o femeie se afla intr-o capsula folosita in spatiu de patru ori anterior de firma ... citește toată știrea