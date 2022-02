In hala Roman, "Metro" romanesc. Se deschide azi, pe Poienelor

Un nou magazin de tip cash & carry se va deschide astazi, 18 februarie, la Brasov, intr-o hala de pe fosta platforma Roman SA. Patronii sunt romani si promit un supermarket cu produse romanesti, dar si cu ceva "made in Spania".Ilona Balogh si Robert Preda au o experienta de mai bine de 10 ani in industria de distributie si retail din Spania, brandul lor, "Plai Cash & Carry", fiind adus acum la Brasov (e primul lor magazin deschis in Romania).Amplasat pe strada Poienelor 7C, magazinul (tip ... citeste toata stirea