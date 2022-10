In loc de pasageri, saci de nisip

Operatorul de transport RATBV a scos in ultimele zile pe traseul liniei 5 noile autobuze articulate de 18 metri, produse de turcii de la Karsan, arata BizBrasov.ro. Deocamdata, doar in teste, iar in interior sunt... saci de nisip, nu pasageri, fiind astfel simulata si incarcatura pentru autobuze.Practic, reprezentantii RATBV vor sa vada cat timp poate sa circule un astfel de transport cu un ciclu de incarcare, si la cate curse este necesara o incarcare suplimentara a bateriilor, astfel incat ... citeste toata stirea