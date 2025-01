In plin sezon de schi, CFR a "taiat" trei trenuri ce leaga Bucurestiul de Brasov. Una dintre curse era deservita de rama electrica Alstom Coradia Stream

CFR Calatori a anuntat in 13 ianuarie 2025 o "adaptare" a circulatiei trenurilor pe mai multe rute din Romania, printre care si Brasov - Bucuresti. Astfel, conform anuntului operatorului feroviar din 44 de trenuri pe zi (15 Regio, 25 InterRegio si 4 InterCity), mai raman in circulatie 41 de trenuri. Mentionam ca din cele 3 trenuri suspendate, trenul IR 1636 (Brasov - Bucuresti) circula numai in zilele de duminica, circulatia lui urmand a fi sistata din data de 19 ianuarie. Celelalte doua curse, ... citește toată știrea