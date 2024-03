In sfarsit, dat in proiectare: primul centru de aport voluntar din Brasov

Dupa ce a semnat contractul de finantare europeana prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) in luna octombrie a anului 2022, Primaria Brasov a incheiat prima licitatie pentru amenajarea primului centru de aport voluntar din oras, cel din cartierul Stupini.Astfel, primarul Brasovului, Allen Coliban, a anuntat ca in 19 martie a semnat un contract in valoare de 83.300 lei (inclusiv TVA), cu firma SC Essor Innovation SRL, pentru elaborarea proiectului tehnic si asistenta pe durata ... citește toată știrea