Inalta Curte: "Un pic drogat" nu e penal

Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis ca, in cazul infractiunii de conducere a unui vehicul sub influeta substantelor psihoactive, este necesar sa se constatate atat prezenta in probele biologice a substantei psihoactive, cat si daca aceasta afecteaza capacitatea de a conduce a autorului faptei. Decizia este obligatorie de la data publicarii in Monitorul Oficial.ICCJ a decis sa admita sesizarile formulate de Curtea de Apel Brasov - Sectia penala in dosarul nr. 2769/338/2022, ... citește toată știrea