Inapoi la centralizat: CEC Brasov a solicitat oficial rebransarea, plus 6 blocuri noi, zona Garii

Daca in Bucuresti, sistemul centralizat de termoficare este in colaps, in Brasov, incalzirea centralizata devine o varianta la care incep sa apeleze firmele sau dezvoltatorii imobiliari.De altfel, conform declaratiei directorului Serviciului Public Local de Termoficare (SPLT) Brasov, Mircea Marin, in aceasta perioada, in Brasov se poate vorbi chiar de o miscare de revenire la sistemul centralizat de termoficare, motivele fiind "preturile aberante" la gaze, dar si poluarea aerului, cauzata de ... citeste toata stirea