Inca 3 luni pentru curent si 12 pentru gaz, apoi se reintorc cardurile pentru energie

Ministerul Energiei va lansa in dezbatere publica pana la finalul saptamanii un act normativ schema de plafonare-compensare pentru perioada de dupa 1 aprilie, cand expira mecanismul actual.Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anuntat ca actul normativ privind noua schema de sprijin pentru pretul la energie va fi pus in dezbatere publica in aceasta saptamana. Ministrul a indicat ca propunerea va prevedea termene diferite pentru energie electrica si pentru gaze. "Scenariul de baza este ... citește toată știrea