Inca 3 mall-uri in Brasov: zona Hornbach - cu ancora Carrefour, zonele Dedeman si Fartec - cu ancora Kaufland

Prime Kapital si MAS REI vor dezvolta un parc comercial sub brandul Value Centre langa magazinul Hornbach Brasov. Ancora principala va fi un supermarket Carrefour.VGP Value Centre Brasov va avea o suprafata totala inchiriabila de 19.800 mp si peste 850 locuri de parcare.Pe langa magazinul Carrefour vor fi realizate 11 spatii comerciale cu acces direct din parcare. In zona supermarketului va exista o galerie comerciala interioara si un food-court.Constructia parcului comercial va necesita ... citeste toata stirea