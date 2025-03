Inca 615.925lei pentru avariile la termoficare in Brasov

In acest sezon rece, in Brasov au aparut avarii frecvente pe reteaua de termoficare, inclusiv in zone unde s-au facut reabilitari mai recente ale conductelor, cum ar fi cartierul Tractorul. In vederea remedierii acestor defectiuni, Serviciul Public Local de Termoficare (SPLT) Brasov incheie anual contracte cu firme specializate care sa intervina pentru a remedia defectiunile.Ultimul contract a fost semnat in aprilie anul trecut cu firma NRG Transcom, avand o valoare de 4.106.169 lei fara TVA ... citește toată știrea